POL-UN: Bergkamen - Fahrzeugbrand in der Autobahnausfahrt A2 Oberhausen/Lünener Straße

Selm (ots) - Am Freitag (14.03.2025) sind in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 20.45 Uhr bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Ackerring" in Selm eingedrungen. Die Täter hebelten ein Fesnter zum Esszimmer der Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses auf. Der oder die Täter erbeuteten nach derzeitigen Erkenntnissen ...

