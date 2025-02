Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vor Kontrolle geflüchtet: Berauschter Autofahrer nach Rotlichtverstoß gestoppt

Biebergemünd Wirtheim (ots)

Polizeibeamte haben am späten Samstagabend in Biebergemünd einen Autofahrer gestoppt, der gegen 22.50 Uhr vergeblich versucht hatte, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Zuvor war der 42-Jährige den Beamten aufgefallen, weil er eine rote Ampel missachtet hatte. Die anschließende Aufforderung anzuhalten, ignorierte der Peugeot-Fahrer minutenlang. In der Talstraße konnte der Wagen schließlich gestoppt werden. Der Fahrer wurde festgenommen und es zeigten sich mehrere Gründe für seine Fluchtversuch: Der Mann stand unter dem Einfluss berauschender Mittel und hatte auch noch Drogen im Fahrzeug. Auf der Fahrt zu Wache für eine Blutentnahme wurde zudem ermittelt, dass der 42-Jähre gar keine Fahrerlaubnis besitzt. Im Auto waren darüber hinaus vermutlich gefälschte Kennzeichen aufgefunden worden, mit denen am Vortag wohl eine Unfallflucht begangen wurde. Gegen den Fahrer wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Besitzes von Betäubungsmitteln, der Urkundenfälschung und der Unfallflucht ermittelt.

Offenbach am Main, 09.02.2025, PHK Scheerbaum (PvD)

