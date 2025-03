Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim, Oberndorf - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Kuppenheim, Oberndorf (ots)

Einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro hatte die Besitzerin eines weißen Peugeot 208 am Samstagmorgen während des Parkens in der August-Scherer-Straße zu beklagen. Im Zeitraum von etwa 09:30 Uhr bis 11 Uhr stellte die Fahrzeugführerin ihren Pkw ordnungsgemäß auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes ab. Beim Zurückkehren musste sie feststellen, dass an ihrem Auto die Fahrertür beschädigt war. Nach bisherigem Erkenntnisstand müsste ein noch Unbekannter den abgestellten Wagen beim Ein- oder Ausparken touchiert haben. Zeugen, welche Hinweise zur Identität eines Tatverdächtigen oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Rufnummer 07225 98870 in Verbindung zu setzen. /bab

