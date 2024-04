Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen-Möhringen) Essen auf dem Herd vergessen - Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften in der Krankenhausstraße

Tuttlingen-Möhringen (ots)

Nachdem eine 96-jährige Frau Essen auf dem Herd vergessen hatte, ist es am Dienstagabend zu einem Einsatz der Feuerwehr und von Rettungskräften an einem Wohnhaus in der Krankenhausstraße gekommen. Kurz vor 18 Uhr löste das angebrannte Essen einen Brandmelder aus und alarmierte so die Feuerwehr. Diese rückte zusammen mit drei DRK-Rettungswagen mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 30 Mann zu dem gemeldeten Wohnhausbrand aus. Glücklicherweise war in der Wohnung der 96-Jährigen noch kein Brand entstanden, so dass die Wohnung lediglich durchlüftete werden musste. Die Rettungskräfte kümmerten sich um die ältere Frau, die unverletzt geblieben war.

