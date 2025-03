POL-OG: Bühl, A5 - Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Achern (ots) - Am Samstag gegen 12 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße in Achern. Nach aktuellen Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer von einem Parkplatz am Fahrbahnrand auf Höhe Hausnummer 21 angefahren sein. Hierbei kollidierte sein Auto mit dem vorbeifahrenden Mitsubishi einer 58-Jährigen. Der mutmaßliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort und streifte mit seiner ...

