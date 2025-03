Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Handy verrät Trunkenheitsfahrt

Rastatt (ots)

Wegen Trunkenheit im Verkehr muss sich seit Sonntagmorgen ein 25-Jähriger verantworten. Nach ersten Erkenntnissen soll er gegen 05:45 Uhr beim Einsteigen in seinen Auto sein Smartphone verloren haben. Dieses löste dabei, offenbar aufgrund des Aufpralls am Boden, einen Notruf aus und blieb zurück. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung und Suche nach dem Mann, konnte der 25-Jährige am Ludwigring angetroffen werden. Dort stellten Beamte des Polizeireviers Rastatt bei ihm deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Nach Auswertung der im Anschluss erhobenen Blutprobe erwartet ihn unangenehme Post von der Staatsanwaltschaft.

/al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell