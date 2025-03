Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Einbruchsdiebstahl

Gaggenau, Bad Rotenfels (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam Zutritt in das Thermalbad in der Badstraße. Mutmaßlich sind die Einbrecher gegen 3 Uhr durch ein Fenster in das Gebäude gelangt und haben anschließend die Büroräumlichkeiten durchsucht. Die Täter konnten dabei nach ersten Erkenntnissen Bargeld erbeuten. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben nach ersten Maßnahmen der Beamten des Polizeireviers Gaggenau die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 an das Hinweistelefon der Kriminalpolizei zu wenden.

/lu

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell