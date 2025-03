Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Firmengebäude - Tatverdächtige von Sicherheitsdienst angesprochen und geflüchtet

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwoch (05.03.) wurde die Polizei zu einem Firmengebäude am Refrather Weg in Gronau gerufen, nachdem dort ein Einbruch festgestellt worden war und ein Mitarbeiter zwei mögliche Tatverdächtige gesehen und angesprochen hatte.

Bereits am Montag (03.03.) gegen 20:00 Uhr fielen dem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zwei unbekannte männliche Personen auf dem Firmengelände auf. Als er diese ansprach, flüchteten sie jedoch unerkannt. Am Folgetag (04.03.) stellte man dann einen Einbruch in das Firmengebäude fest. Offenbar wurde ein Fenster aufgebrochen und aus einem Büroraum eine Geldkassette gestohlen, in welcher sich ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag befand.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (05.03.) sah der Mitarbeiter die beiden Personen gegen 02:00 Uhr erneut in unmittelbarer Nähe des Firmengeländes und sprach sie wieder an. Einer der beiden Männer hielt dem Mitarbeiter daraufhin einen messerähnlichen Gegenstand vor. Anschließend flüchteten die beiden Personen fußläufig in unbekannte Richtung.

Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes beschrieb die Tatverdächtigen wie folgt: einer der beiden war circa 175 cm groß, hatte eine schmale Statur und sprach gebrochen Deutsch. Er trug eine Mütze, eine schwarze Jacke, eine graue Jogginghose und weiß-blaue Turnschuhe. Sein Gesicht hatte er weitestgehend bedeckt. Der andere war circa 183 cm groß, von schlanker Statur und sprach mit einem osteuropäischen Akzent. Er hatte einen schmalen Oberlippenbart und gelockte schwarze Haare, die an den Seiten kurz rasiert waren. Er war schwarz gekleidet und trug schwarze Schuhe.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung durch. Zeugen, die etwas Verdächtiges im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 mit dem zuständigen Kriminalkommissariat 2 in Verbindung zu setzen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell