Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid/Wermelskirchen - Täter brechen Handwerkerfahrzeuge und einen Privat-Pkw auf und entwenden Werkzeug

Burscheid/Wermelskirchen (ots)

Gestern Morgen (06.03.) wurde die Polizei zunächst gegen 06:30 Uhr in die Altenberger Straße in Burscheid-Hilgen gerufen. Aus einem am linken Fahrbahnrand geparkten Transporter der Marke Toyota entwendeten unbekannte Täter eine Werkzeugtasche inklusive Kleinwerkzeug sowie mehrere elektronische Maschinen.

Die hintere Ladetür des Transporters war bei Eintreffen der Polizisten massiv beschädigt. Zuletzt wurde das Fahrzeug gegen 00:00 Uhr durch einen Firmenmitarbeiter in der Einbahnstraße geparkt und verschlossen.

Etwa 10 km von dieser Örtlichkeit entfernt wurden der Polizei am gleichen Morgen zwei weitere Pkw-Aufbrüche gemeldet. In der Straße Arnzhäuschen in Dabringhausen wurde zunächst ein Transporter der Marke Peugeot durch unbekannte Täter aufgebrochen. Da Mitarbeiter der dort ansässigen Firma das Fahrzeug zuvor leerten, wurden hierbei keine Gegenstände entwendet.

Vermutlich die gleichen Täter brachen zudem ein Privatfahrzeug der Marke Toyota auf, das ebenfalls zuvor auf dem Firmengelände abgestellt wurde. Laut Angaben des Besitzers parkte er sein Fahrzeug am Vortag (05.03.), gegen 18:00 Uhr, unmittelbar neben dem angegriffenen Transporter. Am nächsten Morgen bemerkte er gegen 07:00 Uhr die offenstehende Fahrertür seines Pkw und das Fehlen diverser Werkzeuge aus seinem Kofferraum.

In beiden Fällen wird der Wert der entwendeten Gegenstände auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei nahm jeweils eine Strafanzeige auf und sucht nun nach weiteren Hinweisen zu diesen Taten. Zeugen, die möglicherweise zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen etwas Verdächtiges im Umkreis der Tatorte bemerkt haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

