Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Overath (ots)

Am gestrigen Dienstag (04.03.) wurden die Polizei und der Rettungsdienst nach Marialinden zur Landstraße 312 alarmiert, nachdem es dort zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad gekommen war.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 23-jähriger Leverkusener mit seinem Motorrad der Marke Suzuki gegen 15:10 Uhr die L 312 aus Richtung Much in Richtung Marialinden befahren. Nahe der Einmündung Neiderheiden bog zeitgleich ein 61-jähriger Overather mit seinem Pkw der Marke BMW von einem Grundstück nach links auf die L 312 in Richtung Much ab. Dabei übersah der BMW-Fahrer offenbar den Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt.

Die Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde des Oberbergischen Kreises unterstützt. Währenddessen war die Fahrbahn zeitweise vollständig gesperrt. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden zur Beweissicherung sichergestellt. An ihnen entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. (th)

