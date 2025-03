Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach

Odenthal - Polizei ermittelt in zwei Fällen wegen Pkw-Diebstahls

Bergisch Gladbach / Odenthal

Gestern Morgen (04.03.) wurde die Polizei wegen eines Pkw-Diebstahls zur Dechant-Müller-Straße in Bergisch Gladbach gerufen. Aus einer offenstehenden Tiefgarage entwendeten bislang unbekannte Täter einen weißen Pkw der Marke Opel, Typ Insignia, mit den amtlichen Kennzeichen K-YS 3131. Der Wert des Fahrzeugs, mit Erstzulassung im Jahr 2011, wird auf einen Betrag im mittleren vierstelligen Bereich geschätzt. Der Wagen stand seit dem Vorabend (03.03.), gegen 17:30 Uhr auf einem angemieteten Stellplatz in der Tiefgarage eines Gebäudekomplexes. Am Morgen um 09:10 Uhr war das Fehlen dann bemerkt worden.

Gestern Abend (04.03.) ist die Polizei wegen eines weiteren Pkw-Diebstahls zur Straße Am Alten Hof in Odenthal-Glöbusch entsandt worden. Die Melderin berichtete darüber, dass ihr Pkw kurz zuvor aus ihrer unverschlossenen Garage entwendet worden sein muss. In einem Zeitraum von etwas mehr als einer Stunde, zwischen 17:00 Uhr bis 18:15 Uhr, wurde der schwarze Pkw der Marke Seat, Typ Arona, mit den amtlichen Kennzeichen GL-BD906 auf bisher unbekannte Weise entwendet. Im Fahrzeug aus dem Baujahr 2020 befanden sich zudem persönliche Dokumente, etwas Bargeld sowie eine Hundebox. Der Wert des Pkw wird auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt.

An beiden Tatorten wurde durch die Polizei eine Strafanzeige aufgenommen und eine Fahndung veranlasst. Wer Hinweise zu den Taten oder zum Verbleib der entwendeten Fahrzeuge machen kann, wendet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

