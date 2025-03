POL-RBK: Bergisch Gladbach - Radfahrer leicht verletzt - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Bergisch Gladbach (ots) - Gestern Morgen (03.03.) zeigte die Besitzerin eines Geländewagens den Diebstahl ihres Fahrzeuges bei der Polizei an. Gegen 08:00 Uhr fiel auf, dass das Fahrzeug nicht mehr auf seinem Stellplatz stand. Am Vortag (02.03.) hatte dieses gegen 20:00 Uhr noch vor der Garage auf einem Privatgrundstück an der Ackerstraße gestanden. Bei dem gestohlenen Geländewagen handelt es sich um einen Land Rover ...

