Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Scheiben an drei Pkw eingeschlagen, zwei Tankkarten gestohlen

Bild-Infos

Download

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern (05.03.) ist die Polizei zu zwei Örtlichkeiten im Stadtgebiet gerufen worden, nachdem es zu insgesamt drei Einbrüchen in geparkte Pkw gekommen ist.

Am Morgen, gegen 06:50 Uhr, bemerkte eine Zeugin einen weißen Pkw der Marke Ford, an dem die rechte Scheibe der Beifahrertür offensichtlich eingeschlagen wurde.

Es handelte sich um ein Carsharing-Fahrzeug, das in einer Parktasche am rechten Fahrbahnrand gestanden hatte. Augenscheinlich wurde nichts entwendet, der Schaden beträgt dennoch mehrere hundert Euro. Es wurde eine Strafanzeige wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug aufgenommen und der Halter wurde umgehend informiert, um die Sicherung seines Fahrzeugs zu übernehmen.

Am Nachmittag wurden zwei weitere Fahrzeuge gemeldet, die eine eingeschlagene Scheibe aufwiesen. Am Busbahnhof in der Stationsstraße waren es ebenfalls Fahrzeuge der Marke Ford, an denen jeweils die Scheibe der Fahrertür zerstört wurde. Nach ersten Ermittlungen standen die Pkw seit dem Vorabend (04.03.), gegen 18:00 Uhr, an ihrem Abstellort.

Aus diesen beiden Fahrzeugen wurde nach ersten Ermittlungen jeweils eine Tankkarte des Unternehmens UTA gestohlen. Hinzu kommen an beiden Pkw mehrere hundert Euro Sachschaden.

Es wurden Strafanzeigen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen aufgenommen.

Wer im Umfeld der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell