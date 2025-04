Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Festnahmen nach versuchter Erpressung

Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 06:30 Uhr, soll es auf einem Parkplatz eines Autovermieters an der Okenstraße zum Versuch eines räuberischen Erpressungsdelikts gekommen sein. Zwei 36- und 40-jährige Männer sollen von drei jüngeren Männern angesprochen und aufgefordert worden sein, monatlich eine Summe im niedrigen vierstelligen Bereich zu bezahlen. Als die beiden Männer die Zahlung verweigerten wurde ihnen Gewalt angedroht. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, sollen die Männer geschlagen worden sein. Als eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei den Vorfall beobachtete und auf den Parkplatz fuhr, flüchteten zwei der drei Tatverdächtigen zu Fuß. Der dritte Tatverdächtige soll mit einem Sprinter mit Berliner Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Im Zuge der darauffolgenden Fahndung konnten zwei Flüchtenden in der Nähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die zwei 20- und 21-jährigen ukrainischen Staatsbürger wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Offenburg am Sonntag dem Haftrichter beim Amtsgericht Offenburg vorgeführt. Antragsgemäß wurde gegen den 20-Jährigen die Untersuchungshaft angeordnet und er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der 21-Jährige machte glaubhafte Angaben, dass er mit der Erpressung nichts zu tun hatte und wurde auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall und insbesondere zu dem dritten Tatverdächtigen mit dem Sprinter geben können, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0781 / 21 - 2820 zu melden. /vo

