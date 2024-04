PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Mountainbike aus Gartenhaus gestohlen +++ Mehrere Autos beschädigt +++ Streit auf Stellplatz mit Fäusten ausgetragen +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Mountainbike aus Gartenhaus gestohlen, Villmar, Eulenweg, Samstag, 27.04.2024, 01:30 Uhr bis 10:30 Uhr

(wie) Am Samstag sind Einbrecher in ein Gartenhaus in Villmar eingedrungen und haben ein Mountainbike daraus gestohlen. Die Unbekannten betraten zwischen 01:30 Uhr und 10:30 Uhr das Grundstück eines Einfamilienhauses am Villmarer Ortsrand im Eulenweg. Dort begaben sie sich zu einem Gartenhaus und brachen dessen Tür auf. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher dann ein gelb-blaues Mountainbike der Marke "GIANT" im Wert von circa 3.000 EUR.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Versuchter Einbruch in Lagerhalle,

Limburg-Offheim, Limburger Straße, Sonntag, 28.04.2024, 21:30 Uhr

(wie) Einbrecher haben am Sonntagabend versucht in eine Lagerhalle in Offheim einzudringen. Gegen 21:30 Uhr wurde die Polizei über einen Einbruchalarm aus einer Lagerhalle in der Limburger Straße informiert. Mehrere Streifen eilten daraufhin zu der Halle und entdeckten ein gewaltsam geöffnetes Fenster. Mithilfe eines Diensthundes durchsuchten die Polizisten die Räumlichkeit. Es befand sich aber kein Einbrecher darin. Entwendet wurde offenbar auch nichts, weshalb lediglich ein Schaden von circa 500 EUR an dem Fenster zu beklagen ist.

Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

3. Einbrecher scheitern an Haustür,

Bad Camberg, Bahnhofstraße, Samstag, 27.04.2024, 18:00 Uhr bis Sonntag, 28.04.2024, 04:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind Einbrecher an einer Haustür in Bad Camberg gescheitert. Die Unbekannten näherten sich im Schutze der Dunkelheit einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße. An dem Gebäude versuchten die Täter eine Tür in einem Hinterhof gewaltsam zu öffnen, was offensichtlich nicht gelang. Daher ließen die Einbrecher von ihrem Vorhaben ab und verschwanden unerkannt. An der Tür entstand ein Schaden in Höhe von circa 200 EUR.

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

4. Sicherheitsdienst verscheucht Leergutdiebe, Löhnberg, Selters-Sprudel, Freitag, 26.04.2024, 23:10 Uhr

(wie) Am späten Freitagabend hat ein Sicherheitsdienstmitarbeiter in Löhnberg Leergutdiebe von einem Firmengelände verscheucht. Die Unbekannten begaben sich gegen 23:10 Uhr zu dem Firmengelände in der Straße "Selters-Sprudel" und kletterten über einen hohen Zaun. Anschließend nahmen die Männer Pfandgutkisten und platzierten diese an dem Zaun. Als sie hierbei vom Sicherheitsdienst überrascht und gestört wurden, flüchteten sie wieder über den Zaun und fuhren mit einem weißen Kastenwagen davon. Ein Täter soll athletisch der andere dicklicher ausgesehen haben. Beide waren circa 180 cm groß, dunkel gekleidet mit Kapuze und hatten die Gesichter verdeckt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

5. Mehrere Autos beschädigt,

Limburg, Inselweg und Eschhöfer Weg, Samstag, 27.04.2024, 12:00 Uhr bis Sonntag, 28.04.2024, 16:00 Uhr

(wie) Vandalen haben am Wochenende in Limburg mehrere Autos beschädigt. Im Inselweg war ein schwarzer Mercedes auf einem Parkplatz abgestellt. An diesem zerkratzten die Unbekannten beide Fahrzeugseiten. Der Schaden wird hier auf 4.000 EUR geschätzt. Gleich sechs Fahrzeuge beschädigten Vandalen von Samstag auf Sonntag im Eschhöfer Weg. Ein Autobesitzer rief am Sonntagabend die Polizei, da er die Beschädigungen an seinem und fünf weiteren Autos entdeckt hatte. Die Pkw waren alle in Parkbuchten entlang des Eschhöfer Wegs in Fahrtrichtung Innenstadt geparkt. Unbekannte zerkratzten den Lack eines VW, eines Volvo, eines Toyota, eines Mercedes und zweier Opel jeweils auf der rechten Fahrzeugseite. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 3.000 EUR.

Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

6. Streit auf Stellplatz mit Fäusten ausgetragen, Weilburg, Hainallee, Samstag, 27.04.2024, 01:45 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung auf einem Wohnmobilstellplatz in Weilburg. Die Polizei wurde gegen 01:45 Uhr in die Hainallee gerufen, da sich dort zwei Männer auf dem dortigen Stellplatz schlugen. Offenbar hatte es einen Streit über zu laute Musik gegeben, wonach ein 31-Jähriger einen 70-Jährigen von hinten getreten und zu Boden gebracht haben soll. Der Angegriffene habe sich daraufhin gewehrt und den Angreifer ebenfalls zu Boden gebracht. Bei dem anschließenden Gerangel wurde der betrunkene 31-Jährige verletzt, weshalb er vom Rettungsdienst behandelt werden musste. Der 70-Jährige verließ den Stellplatz daraufhin mit seinem Wohnmobil. Gegen beide Beteiligten wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06471/ 9386-0.

7. Betrunken Unfall verursacht und geflohen, Mengerskirchen, Im Roth, Sonntag, 28.04.2024, 18:40 Uhr

(wie) Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntagabend in Mengerskirchen einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend geflohen. Der 47-Jährige stieg trotz seiner starken Alkoholisierung in einen schwarzen Peugeot und versuchte rückwärts aus einem Parkplatz heraus zu fahren. Hierbei stieß er gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Straße "Im Roth" geparkten BMW und beschädigte diesen. Trotzdem kümmerte er sich nicht um den verursachten Schaden in Höhe von circa 1.300 EUR, sondern fuhr einfach mit dem Peugeot davon. Wenig später fiel der stark Schlangenlinien fahrende Wagen einem Verkehrsteilnehmer auf, der die Polizei verständigte. Als der 47-Jährige auf dem Gelände einer Tankstelle anhielt, blockierte der Zeuge die Weiterfahrt bis zum Eintreffen der Polizei. Die Beamten nahmen den Fahrer fest, da der Alkoholtest einen Wert von über 2,8 Promille anzeigte. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe und die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der 47-Jährige die Dienststelle wieder verlassen.

8. Sattelzug gerät in Brand,

Elbtal-Dorchheim, Bundesstraße 54, Montag, 29.04.2024, 06:55 Uhr

(wie) Am Montagmorgen ist es in Dorchheim zum Brand eines Sattelzuges gekommen. Gegen 06:55 Uhr gingen bei Feuerwehr und Polizei mehrere Notrufe ein, da in der Limburger Straße ein Sattelzug in Flammen stehen würde. Schon auf der Anfahrt konnten die Beamten die schwarze Rauchsäule über Dorchheim erkennen. Beim Eintreffen der Streife stand die Zugmaschine des Sattelzuges in Brand, die Feuerwehr löschte bereits. Der Fahrer war unverletzt und konnte befragt werden. Offenbar hatte das Gespann während der fahrt plötzlich angefangen zu brennen, weshalb der Fahrer anhielt und mit einem Feuerlöscher erste Löschversuche unternahm. Diese scheiterten und so geriet die ganze Zugmaschine in Brand. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten musste die B 54 zwischen 07:00 Uhr und 08:30 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden. Bisher wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 40.000 EUR. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Elbtal, Hadamar und Frickhofen.

Autobahnpolizei

1. Drängler und Raser ohne Führerschein unterwegs, Limburg bis Niedernhausen, Bundesautobahn 3, Freitag, 26.04.2024, 17:30 Uhr

(wie) Am Freitagnachmittag hat die Polizei auf der A 3 einen Raser und Drängler aus dem Verkehr gezogen, der zwischen Limburg und Niedernhausen unterwegs war. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten der Autobahnpolizei gegen 17:30 Uhr einen roten Ford Ka der im Bereich Limburg andere Fahrzeuge bedrängen und rechts überholen würde. Dabei sei es mehrfach zu gefährlichen Situationen gekommen. Eine Streife konnte den Pkw mit Frankfurter Kennzeichen wenig später ausfindig machen und auf dem Parkplatz Theißtal anhalten sowie einer Kontrolle unterziehen. Hierbei stellte sich heraus, dass der wild fahrende 33-Jährige am Steuer des Ford nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Somit untersagten die Beamten die Weiterfahrt und leiteten die entsprechenden Strafverfahren ein.

Zeugen der verkehrsgefährdenden Fahrt können sich bei der Autobahnpolizei Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/ 345-41401 melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell