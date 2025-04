Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Emmastraße - 30-Jähriger von Räubertrio brutal überfallen - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Montag, 21. April 2025, 22:55 Uhr

Eigentlich wollte ein 30-Jähriger am 21. April 2025 in Oberbilk zu einem Treffen in der Emmastraße. Doch statt seines Termins traf er auf ein brutales Räubertrio. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Gegen 23.00 Uhr traf er an dem Montag wie verabredet in der Emmastraße in Höhe der Hausnummer 20 ein. Hier wurde er von den drei bislang unbekannten Tätern angesprochen und sofort ins Gesicht geschlagen. Dabei zog einer der Täter ein Messer, bedrohte den Geschädigten und verlangte die Herausgabe dessen Mobiltelefons. Als der 30-Jährige fliehen wollte, wurde er von den Tätern durch Schläge daran gehindert. Der Unbekannte mit dem Messer versuchte dabei auf den Geschädigten einzustechen, was dieser jedoch erfolgreich abwehren konnte. Die Täter entwendeten daraufhin die Uhr und das Mobiltelefon des 30-Jährigen. Nach weiteren massiven Bedrohungen händigte der Geschädigte noch einen niedrigen Bargeldbetrag, seine Jacke und Schlüssel aus. In einem günstigen Moment konnte der 30-Jährige von der Tatörtlichkeit fliehen und die Polizei informieren.

Die Täter beschreibt der Geschädigte wie folgt:

Der erste Täter spricht türkisch und ist zwischen 24 und 25 Jahre alt. Er ist ungefähr 1,75 Meter groß, von schlanker Statur und hat dunkle, mittellange Haare. Zum Zeitpunkt der Tat trug der Mann einen dunklen Sieben-Tage-Bart. Er war mit einer dünnen Kapuzenjacke bekleidet und zunächst mit einem Schal maskiert, zudem trug er Handschuhe. Bei Tatausführung hielt er das Messer in der Hand. Der zweite Täter spricht ausschließlich deutsch und ist 20 bis 22 Jahre alt. Er ist zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß und dünn. Er hat blondes und leicht lockiges Haar und war bei Tatausführung mit einem hellen Oberteil und einem Kapuzenpullover mit Reißverschluss bekleidet. Der dritte Täter wird als 20 bis 22 Jahre alt und zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß beschrieben. Er hat eine untersetzte Figur und trug bei Tatausführung eine Kapuze auf dem Kopf. Zudem hat er einen dunklen und lockigen Bart. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Jacke und einem Kapuzenpullover. Er hielt eine Flasche in der Hand.

Die Polizei fragt nun: "Wer kann Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort der beschriebenen Täter geben? Wer hat möglicherweise die Tat beobachtet?"

Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 der Polizei Düsseldorf unter der Rufnummer 0211 870 0.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell