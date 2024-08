Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebe stehlen Stromkabel von Baustelle

Soest (ots)

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Freitag 15 Uhr bis Montag 8:30 Uhr kam es zu einem Diebstahl von Stromkabeln auf einer Baustelle im Kunibertweg. Die Baustelle wurde durch einen Baustromverteiler versorgt. Die Diebe durchtrennten am Verteiler die Starkstromkabel und entwendeten über hundert Meter Stromkabel im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages.

Zeugen, die Hinweise zu den Dieben geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell