POL-D: Verkehrsunfall in Angermund - Radfahrer bei Zusammenstoß mit U-Bahn lebensgefährlich verletzt

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 27. April 2025, 08:47 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen an einem Bahnübergang in Angermund erlitt ein Fahrradfahrer lebensgefährliche Verletzungen. Er musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Bahnfahrer und ein Fahrgast mussten betreut werden. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 41 Jahre alter Mann als Fahrer der U-Bahnlinie 79 in Richtung Duisburg unterwegs. In Höhe der Haltestelle Froschenteich (unbeschrankter Bahnübergang, beschildert mit Andreaskreuz) bemerkte er einen Radfahrer, der von einem Feldweg auf den Bahnübergang fuhr. Trotz sofortigen Betätigens des Warnsignals und Einleitens einer Gefahrenbremsung, konnte der 41-Jährige eine Kollision nicht verhindern. Der Fahrradfahrer (59-Jähriger aus Mülheim an der Ruhr) prallte seitlich gegen die Bahn und verletzte sich lebensgefährlich. Er kam mit einem Rettungshubscharuber in ein Krankenhaus und wird dort behandelt.

