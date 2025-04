Polizei Düsseldorf

POL-D: Friedrichstadt - Haltestelle S-Bilk - Straßenbahn fährt Fußgängerin an - 80-Jährige schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Donnerstag, 24. April 2025, 17:24 Uhr

Trotz eingeleiteter Notbremsung kam eine Straßenbahn gestern nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand und erfasste eine 80-jährige Seniorin. Die Frau kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Die Straßenbahn fuhr um 17:24 Uhr in den Bereich der Haltestelle in Fahrtrichtung Innenstadt ein. An der dortigen lichtzeichenbewehrten Fußgängerfurth, direkt hinter der Unterführung, sah der Fahrer der Straßenbahn eine ältere Frau auf dem Nachbargleis stehen. Unvermittelt ging die 80-Jährige allerdings weiter und blieb trotz gegebener Klingelsignale nicht stehen. Der Fahrer führte zwar umgehend eine Notbremsung durch; konnte den Zusammenstoß mit der Seniorin aber letztlich nicht mehr verhindern. Passanten leisteten Erste Hilfe und kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die Frau. Die Seniorin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Weshalb die Frau die heranfahrende Bahn nicht wahrnahm, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell