POL-D: Weeze - A 57 Richtung Köln - Hochzeitskorso fällt durch hochriskante Fahrmanöver auf - Einsatzteams der Bundespolizei und der Autobahnpolizei Düsseldorf stoppen Kolonne

Düsseldorf (ots) - Unfallzeit: Samstag, 5. April 2025, 15:30 Uhr Die Düsseldorfer Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls von Anfang dieses Monats (Samstag, 5. April 2025) in Pempelfort. Ein bislang Unbekannter hatte einen Radfahrer auf dem Radweg Joseph-Beuys-Ufer in Höhe des Museums Kunstpalast in ...

mehr