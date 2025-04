Polizei Düsseldorf

POL-D: Pempelfort - Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Verdacht der Unfallflucht - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Samstag, 5. April 2025, 15:30 Uhr

Die Düsseldorfer Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls von Anfang dieses Monats (Samstag, 5. April 2025) in Pempelfort. Ein bislang Unbekannter hatte einen Radfahrer auf dem Radweg Joseph-Beuys-Ufer in Höhe des Museums Kunstpalast in Fahrtrichtung Süden beim Überholen touchiert. Der 60 Jahre alte Radfahrer aus Düsseldorf stürzte in der Folge und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der vermeintliche Unfallverursacher (Fahrradfahrer) verblieb zunächst am Unfallort, entfernte sich dann aber, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Der Verkehrsunfall wurde erst jetzt bei der Polizei angezeigt.

Der unbekannte Radfahrer ist 55 bis 65 Jahre alt, mittelgroß und hat eine normale Statur. Er hat einen grauen Bart, trug eine Brille, eine Kappe und ein Halstuch um den Hals. Er war mit einem Mountainbike unterwegs.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 der Düsseldorfer Polizei unter 0211-8700 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell