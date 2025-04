Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterbilk - Rheinpark Bilk/Parlamentsufer - Raub mit Schusswaffe - Hochwertige Armbanduhr entwendet

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Dienstag, 22. April 2025, ca. 23:00 Uhr

Zwei bislang unbekannte Männer überfielen Dienstagabend im Bilker Rheinpark in unmittelbarer Nähe zum Rheinturm einen 32-jährigen Mann und raubten seine hochwertige Armbanduhr. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der Mann war am Abend mit einem Bekannten von den Kasematten kommend auf dem Weg zu seinem Pkw, der auf dem Parkplatz am Rheinturm abgestellt war. Auf der Höhe des Rheinturms kam den beiden ein Duo entgegen. Einer der beiden Räuber sprach den 32-Jährigen unvermittelt an und forderte ihn auf, ihm seine hochwertige Armbanduhr auszuhändigen. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, soll der Täter eine im Hosenbund steckende Schusswaffe vorgezeigt haben. Der Wert der Uhr lässt sich auf eine niedrige sechsstellige Summe beziffern.

Die beiden Tatverdächtigen flüchteten mit ihrer Beute in Richtung Fußgängerbrücke "Brücke am Medienhafen". Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

