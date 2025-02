Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu sexueller Belästigung

Gera (ots)

Gera: Die Ermittlungen zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil zweier 16- und 18-jährigen Frauen nahmen Geraer Polizeibeamte am gestrigen Tag (25.02.2025) auf. Nach vorliegenden Informationen befanden sich die beiden jungen Frauen gegen 21:30 Uhr in einer Straßenbahn von der Heinrichstraße in Richtung August-Bebel-Straße. Nach dem Aussteigen in der August-Bebel-Straße wurden die 18-jährige Geschädigte von einem bislang unbekannten Mann unsittlich berührt. Der Unbekannte war den beiden jungen Frauen bereits in der Straßenbahn aufgefallen. Im Anschluss an die Berührung entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Beschreibung des Unbekannten: männlich, ca. 20 - 25 Jahre, ca. 175 cm groß, dunkle schwarze Haare (kurz, lockig), schwarzer Bart, normale Statur, arabischer Phänotyp. Bekleidet war der Unbekannte mit Jeans, Weste und Pullover mit drei weißen Streifen an den Ärmeln.

Hinweise zum Geschehen sowie dem Unbekannten nimmt die Kripo in Gera unter der Tel. 0365 / 8234 - 1465 (Bezugsnummer 0050908/2025) entgegen. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell