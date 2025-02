Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vereinsheim im Visier

Gera (ots)

Gera: Ein Vereinsheim in der Straße Weidicht nahmen unbekannte Täter ins Visier, sodass die Geraer Polizei nun ermittelt. Nach derzeitigen Informationen versuchten die Einbrecher in der Zeit vom 24.02.2025 zum 25.02.2025 gewaltsam in die Räumlichkeiten einzudringen. Letzten Endes gelang ihnen dies nicht. Allerdings entstand an der Tür nicht unerheblicher Sachschaden. Die Kripo übernimmt die Ermittlungen und sucht nach Zeugen, welche Hinweise geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234 - 1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell