Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hakenkreuz-Schmiererei

Greiz (ots)

Greiz. Am 24.02.2025 zeigte eine Wohnungsbaugenossenschaft in Greiz an, dass in der Rudolf-Breitscheid-Straße eine Hausfassade mit einem Hakenkreuz beschmiert wurde. Nach vorliegenden Informationen geschah dies bereits zum wiederholten Male. Zum entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch keine Hinweise vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich bei der Polizei Greiz zu melden unter 036616210 mit der Bezugsnummer 0049786/2025. (BF)

