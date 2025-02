LPI-G: Fliegender Mülleimerdeckel

Gera/Greiz/Altenburg (ots) - Gera/Altenburg/Greiz: Die Landespolizeiinspektion Gera befand anlässlich der Wahl zum 21. Deutschen Bundestag in der Stadt Gera und den Landkreisen Altenburg und Greiz im Einsatz. Hierbei wurden im Zusammenhang mit dem Wahlsonntag im Zeitraum vom 21.02. bis zum 23.02.2025 vereinzelt beschädigte Wahlplakate festgestellt. Unter anderem wurden in Meuselwitz (Zeitzer Straße), in Altenburg (Moritzstraße), in Ronneburg (Zeitzer Straße) sowie in ...

