LPI-G: Ermittlungen aufgenommen

Greiz (ots) - Auma-Weidatal. Am 25.02.2025 unterzogen Beamte der PI Greiz einen 49-jährigen Transporterfahrer einer Verkehrskontrolle in der Ortschaft Braunsdorf. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Fahrerlaubnis durch die Bußgeldstelle in Artern zur Beschlagnahme ausgeschrieben war. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt. (BF) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr