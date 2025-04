Polizei Düsseldorf

POL-D: Pressemeldung der Polizei Düsseldorf und der Staatsanwaltschaft Düsseldorf Stadtmitte - Streit eskaliert - Mann durch Stiche lebensgefährlich verletzt - Mordkommission eingerichtet - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 27. April 2025, 04:38 Uhr

Polizei und Staatsanwaltschaft Düsseldorf ermitteln derzeit in einem versuchten Tötungsdelikt, das sich heute in den frühen Morgenstunden in Stadtmitte zugetragen hat. Bei einer Auseinandersetzung vor einer Diskothek erlitt ein Mann lebensgefährliche Stichverletzungen. Die Täter sind flüchtig. Die Mordkommission sucht nach Zeugen der Tat.

Die Polizei Düsseldorf erhielt am frühen Morgen Kenntnis über eine Schlägerei zwischen mehreren Personen vor einer Diskothek an der Bahnstraße. Ein Mann wurde dabei durch mehrere Stiche lebensgefährlich verletzt und wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war es zunächst in der Diskothek zu einem Streit zwischen dem Opfer und bislang Unbekannten gekommen, der sich dann auf die Straße verlagert hatte. Die Täter befinden sich auf der Flucht. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und ermittelt derzeit auf Hochtouren. Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt.

Zeugen, die Angaben zu der Tat und/oder zu den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten sich bei der Mordkommission unter Telefon 0211-8700 zu melden.

