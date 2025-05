PP Ravensburg: Korrektur zu unserer Meldung zu schwerem Verkehrsunfall vom 30.04.25, 16.25 Uhr

Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg An Bordsteinkante gestürzt - Radfahrer deutlich alkoholisiert Medizinischer Betreuung bedurfte ein 56 Jahre alter Radfahrer, nachdem er am Donnerstagabend in der Brühlstraße an der Einmündung Escher-Wyss-Straße an einer Bordsteinkante zu Fall kam. Ein Rettungsdienst brachte den Zweiradfahrer zur Behandlung in ein Krankenhaus. Dort musste der 56-Jährige auch eine Blutprobe ...

