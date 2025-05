Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: POL-Einsatz: Gewässerverunreinigung im Yachthafen Ultramarin in Kressbronn

Ravensburg (ots)

88079 Kressbronn, Yachthafen Ultramarin, Bodenseekreis

Durch derzeit noch unbekannte Umstände gelangte eine größere Menge an Betriebsstoffen in das Gewässer des Ultramarinhafens in Kressbronn. Laut Zeugenaussagen fand die Eintragung vermutlich bereits am Freitag, 02.05.2025, gegen 17 Uhr statt. Die Verunreinigung betraf zunächst nahezu den gesamten Hafenbereich. Um eine Ausweitung bzw. Eintragung in den Bodensee zu verhindern, wurden durch Feuerwehr, Amt für Wasser- und Bodenschutz und Wasserschutzpolizei Langenargen die sofortige Sperrung des Hafens mittels Ölsperre veranlasst. Durch die Maßnahmen der Feuerwehr konnte die Verunreinigung im hinteren Bereich des Hafens gebunden und der Hafen teilweise wieder freigegeben werden. Weitere Maßnahmen der Feuerwehr sowie weitere Ermittlungen durch die Wasserschutzpolizei folgen.

