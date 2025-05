Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Überlingen

Unachtsamer Motorradfahrer fährt auf Pkw auf

Am Freitagabend ist es in der Abigstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Ein 17-jähriger Motorradfahrer fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf ein abbremsendes Fahrzeug auf. Der junge Motorradfahrer befuhr die Abigstraße direkt hinter einem 46-jährigen Pkw-Lenker. Dieser musste aufgrund eines Abbiegevorgangs verkehrsbedingt abbremsen und anhalten. Der herannahende Zweiradfahrer bemerkte das offenbar zu spät und fuhr auf das Heck des Wagens auf. Trotz des Zusammenstoßes blieben beide Verkehrsteilnehmer unverletzt. An den Fahrzeugen entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit und konnten die Unfallstelle eigenständig verlassen.

Friedrichshafen

Dreister Geldbeutel-Dieb geht flüchtig

Am 1. Mai kam es zu einem dreisten Diebstahl, der in einer Verfolgungsjagd durch die Altstadt gipfelte. Gegen 14 Uhr hielt sich ein 42-jähriger Mann am Pavillon in der Uferstraße auf, als ihm ein bislang unbekannter, junger Mann plötzlich den Geldbeutel gewaltlos aus der Hand nahm und sofort die Flucht ergriff. Der Geschädigte nahm umgehend die Verfolgung auf. Die Verfolgung führte quer durch die Altstadt bis in die Nähe des Rathauses. Auf Höhe des Antonius Cafés fiel dem 42-Jährigen sein Handy aus der Hosentasche. Während der erste Täter 650 Euro Bargeld aus dem gestohlenen Geldbeutel entnahm und diesen anschließend wegwarf, kam ein zweiter bislang unbekannter Täter hinzu. Dieser nahm sowohl das Handy als auch den weggeworfenen Geldbeutel an sich und verschwand unerkannt. Letztendlich konnten beide Täter flüchten und die Polizei wurde erst im Nachgang unterrichtet. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich beim zuständigen Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541 7010 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell