Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Landkreis Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Am Samstagabend kam es in der Messestraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem 2 Personen leicht verletzt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr eine 21-Jährige mit ihrem BMW zu schnell vom Parkplatz auf die Messestraße ein und verlor hierdurch die Kontrolle über den Pkw, geriet auf die Gegenfahrbahn und kam letztlich von der Fahrbahn ab und im Graben zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin und eine 18-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt und kamen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Ein weiterer Insasse des Pkw blieb unverletzt. Der Schaden am Pkw wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Nachdem er nicht mehr fahrbereit war, wurde er von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle abgeschleppt. Die Polizei in Friedrichshafen sucht noch Zeugen des Unfalls, insbesondere den Fahrer eines unbekannten Pkw, der sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Gegenverkehr befand und eventuell durch den BMW gefährdet wurde. Hinweise werden unter T. 07541/7010 entgegengenommen.

Überlingen

Zeugenaufruf nach Betrug

Am Samstag um die Mittagszeit wurden auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums La Piazza von einem bislang Unbekannten Waren aus einem Pkw heraus verkauft. Hierzu wurden Passanten zielgerichtet angesprochen. Ein 76-Jähriger kaufte ein Topfset sowie mehrere Messersets für einen dreistelligen Betrag. Bei der späteren Recherche stellte sich jedoch heraus, dass die Waren nur einen Bruchteil dessen Wert sind. Das Polizeirevier Überlingen bittet nun Zeugen und weitere Geschädigte sich unter T. 07551/8040 zu melden. Insbesondere bittet sie um Hinweise zu dem Pkw, aus dem heraus die Waren verkauft wurden. Es soll sich um einen Audi mit schweizer Kennzeichen gehandelt haben. Der Verkäufer wird folgendermaßen beschrieben: 40-50 Jahre alt, 180 groß, kräftiger Körperbau, dunklerer Teint, dunkle Haare, sprach mit französischem Akzent und trug einen Anzug.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell