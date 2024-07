Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Stockstadt (ots)

Am Mittwoch, den 10.07.2024 stellte der Geschädigte seinen schwarzen Audi A6 in der Helmut-Kiesel-Straße in Stockstadt am dortigen Coreum-Hotel Parkplatz ab. Als er a nächsten Tag gegen 14:30 Uhr zurück zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er einen Schaden an der Tür hinten links.

Gesucht werden Leute, die als mögliche Zeugen der Verkehrsunfallflucht in Frage kommen. Die Schäden an der hinteren linken Tür sind auf einer Höhe zwischen 32-71 cm. Ebenfalls befindet sich eine Delle in der Tür, die Schadenshöhe hier liegt zwischen 80-86cm.

Falls Sie Zeuge des Verkehrsunfalls sind oder den vermeintlichen Verursacher kennen, bitten wir Sie telefonisch die Polizeistation Gernsheim (06258- 93430) zu kontaktieren.

