POL-EL: Nordhorn - Stellenausschreibung

Meppen (ots) - Am heutigen Montag kam es am frühen kam es auf der B402 in Meppen zu einem Verkehrsunfall. Dabei befuhr ein 44-Jähriger mit einem Lkw gegen 5.42 Uhr die Bundesstraße in Richtung Autobahn unterwegs. Als er nach links in die Süd-Nord-Straße abbog, übersah er den Nissan eines 43-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der 43-Jährige sowie sein 50-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. ...

