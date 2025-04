Polizei Paderborn

POL-PB: Unbekannte zünden Fahrrad an

Bad Wünnenberg (ots)

(cr) Am späten Dienstagabend, 15. April, setzten unbekannte Täter an der Kreuzung Schäferstraße und Schulstraße ein Fahrrad in Brand. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 22.15 Uhr entdeckte ein Zeuge das brennende Mountainbike, welches an einem Fahrradständer an einer Bushaltestelle angeschlossen war. Das hintere Kunststoffschutzblech und der Reifen brannten. Der 29-Jährige sah noch zwei, vermutlich 20-jährige, komplett dunkel gekleidete Männer weglaufen und alarmierte die Polizei. Das Fahrrad konnte durch die eingesetzten Beamten gelöscht werden. Die freiwillige Feuerwehr erschien ebenfalls am Einsatzort und kühlte das Zweirad weiter runter. Es entstand ein Sachschaden von rund 130 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, könne diese unter der Rufnummer 05251-306-0 der Polizei melden.

