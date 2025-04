Polizei Paderborn

POL-PB: Unbekannte Randalieren in Sporthalle einer Realschule

Paderborn (ots)

(cr) In dem Zeitraum von Freitag, 11. April, 16.15 Uhr, bis Montag, 14. April, 07.30 Uhr, drangen unbekannte Täter in die Sporthalle einer Realschule an der Lise-Meitner-Straße in Paderborn ein und beschädigten das Inventar. Die Polizei sucht Zeugen.

An dem besagten Wochenende gelangten die Täter gewaltsam durch ein Fenster in die Sporthalle. Sie durchwühlten die Räume, bauten Sportgeräte auf und beschädigten anscheinend wahllos die Einrichtung. Danach flüchteten sie unbemerkt. Es entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, könne diese unter der Rufnummer 05251 306-0 der Polizei melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell