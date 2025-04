Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrerin und Fußgängerin bei Unfällen verletzt

Paderborn (ots)

(mh) Bei zwei Unfällen in Paderborn haben sich am Montag, 14. April, eine Radfahrerin und eine Fußgängerin leichte Verletzungen zugezogen.

Die 30-jährige Fahrerin eines Mazda war morgens gegen 08.05 Uhr auf der Schleswiger Straße unterwegs. Als sie über die Kreuzung nach links in die Haustenbecker Straße einbiegen wollte, stieß sie mit einer 35-jährigen Pedelecfahrerin zusammen, welche die Haustenbecker Straße in Richtung "An der Talle" befuhr. Die Radfahrerin fiel auf die Motorhaube des Mazdas und stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte sie zu vorsorglichen weiteren Untersuchungen in ein Paderborner Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2.200 Euro.

Am frühen Nachmittag fuhr ein 42-jähriger Autofahrer gegen 15.15 Uhr eine 21-jährige Fußgängerin im Übergangsbereich der Sighardstraße mit der Wollmarktstraße an. Der Autofahrer wollte mit einem Mercedes in die Wollmarktstraße einbiegen. Er touchierte die Frau, als diese die Sighardstraße gerade in Richtung Innenstadt überquerte. Die 21-Jährige wurde per Rettungswagen zu vorsorglichen weiteren Untersuchungen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf rund 300 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell