Polizei Paderborn

POL-PB: Zweifamilienhaus nach Küchenbrand unbewohnbar - Elektrogrill vermutlich Brandauslöser

Paderborn (ots)

(cr) Ein unbeaufsichtigter Elektrogrill war am Sonntagabend, 13. April, vermutlich die Ursache für einen Küchenbrand in einem Zweifamilienhaus in der Mozartstraße in Paderborn Schloß Neuhaus. Der 67-jährige Bewohner kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Gegen 21.45 Uhr ließ der Hauseigentümer, welcher das Zweifamilienhaus alleine bewohnt, den Elektrogrill unbeaufsichtigt. Dieser geriet, vermutlich durch heißes Fett, in Brand. Die Flammen breiteten sich von der Küche im gesamten Wohnhaus aus. Die Feuerwehr rückte an und löschte mit starken Kräften den Brand. Der 67-Jährige erlitt leichte Verbrennungen am Kopf und eine Rausgasvergiftung. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. Das Wohnhaus ist unbewohnbar. Es entstand ein Schaden in Höhe von Rund 150.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell