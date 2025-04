Polizei Paderborn

POL-PB: Selbstentzündliche Öle als Brandauslöser

Paderborn (ots)

(mh) Öle, die sich selbst entzündet haben, sind wahrscheinlich Auslöser für einen Zimmerbrand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Borkumer Weg in Paderborn. Die Polizei ermittlet wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Die beiden Bewohner der Mietwohnung im ersten Stock hatten das Feuer am frühen Montagmorgen, 14. April, gegen 02.25 Uhr im Wohnzimmer entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Sie gaben an, am Abend zuvor den Wohnzimmertisch geleimt zu haben. Die benutzten Lappen hätten sie dann in einen Plastikbehälter gelegt und auf dem Tisch stehen lassen.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell eindämmen und löschen, so dass ein Schaden nur im unmittelbaren Bereich des Holztisches entstand. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnung zurückkehren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell