POL-PB: Räuberischer Diebstahl im Supermarkt - Mann vorläufig festgenommen

Paderborn (ots)

(mh) Nach einem räuberischen Diebstahl hat die Polizei am frühen Freitagabend, 11. April, einen 31-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Tatort war ein Supermarkt am Jahnplatz in Paderborn.

Zwei Mitarbeiterinnen beobachteten gegen 17.05 Uhr wie der Mann mit Wohnsitz in Polen Waren in einem Rucksack verstaute. Im Anschluss wollte er das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Die Mitarbeiterinnen sprachen den 31-Jährigen an und forderten ihn auf, den Rucksack zu öffnen. In dem Moment fuhr ein Streifenwagen der Polizei vorbei, der zu einem anderen Einsatz unterwegs war. Der Mann sah das Auto und wollte flüchten.

Ein 20-jähriger Kunde des Supermarktes hatte die Situation jedoch bemerkt und eilte den Mitarbeiterinnen zur Hilfe. Der Kunde hielt den sich wehrenden Tatverdächtigen fest, wobei beide zu Boden stürzten. Die mittlerweile alarmierte und eingetroffene Polizei nahm den Polen vorläufig fest und brachte ihn zu weiteren Ermittlungen auf die Wache Paderborn.

