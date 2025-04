Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch während des Urlaubs

Delbrück (ots)

(cr) Ein unbekannter Täter brach zwischen Mittwoch, 9. April, 10.00 Uhr, und Samstag, 12. April, 15.20 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Boker Straße in Delbrück ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Unbekannte gelang über ein Fenster in das Gebäude und durchsuchte es nach Wertgegenständen. Danach flüchtete er mit Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Urlaub. Der Sohn, welcher nach dem Rechten sehen wollte, stellte den Einbruch fest und rief die Polizei.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können diese unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Polizei melden.

Die Polizei berät kostenlos zum Thema Wohnungseinbruchsdiebstahl. Nähere Informationen dazu gibt es über die Rufnummer 05251 306-3903 und auf der Homepage im Internet: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell