Polizei Paderborn

POL-PB: #LEBEN - Polizei führte Geschwindigkeitsmessungen durch

Kreis Paderborn (ots)

Die Polizei führt im Kreis Paderborn regelmäßig und konsequent Geschwindigkeitskontrollen durch, um das Geschwindigkeitsniveau nachhaltig zu senken. Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit führt zu schwersten Unfallfolgen!

Bei einer solchen Verkehrskontrolle am Mittwochvormittag (09.04.) auf der L776 in Höhe des Flughafens wurden 24 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit angehalten und kontrolliert. Die Geschwindigkeitsmessungen am Donnerstagvormittag in und um Paderborn führten zu über 70 geahndeten Geschwindigkeitsverstößen. Spitzenreiter war ein 30-jähriger Apothekenauslieferer aus Minden, der mit 110 km/h bei erlaubten 50 km/h in Mönkeloh am Autohof angehalten wurde.

Am Montagabend (07.04.) kontrollierten Polizeibeamte die Geschwindigkeit auf der L776. Gegen Mitternacht wurde ein 19-Jähriger mit seinem Ford gemessen, der mit 173 km/h bei erlaubten 100 km/h unterwegs war. Ihn erwarten ein empfindliches Bußgeld, Eintragung von zwei Punkten sowie ein zweimonatiges Fahrverbot.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Sennelagerstraße in Sande in Höhe des Lippesees wurde ein 46-jähriger Motorradfahrer aus Delbrück angehalten, der mit 106 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs war. Ihn erwarten nun eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro, Punkte in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot.

#LEBEN bringt die Anstrengungen der Polizei, schwere Verkehrsunfälle zu reduzieren, auf den Punkt. Zugleich soll #LEBEN daran erinnern, worauf es bei der Teilnahme am Straßenverkehr ankommt: Auf sichere Mobilität.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell