POL-PB: Autoaufbrecher stiehlt und hinterlässt gleichzeitig Gegenstände

Delbrück (ots) - (cr) Am Mittwoch, 9. April, gegen 15.00 Uhr, brannte ein Renault Kangoo an der Adresse Birkenweg in Delbrück komplett aus. Grund dafür war wahrscheinlich ein technischer Defekt. Es entstand Sachschaden. Der Halter parkte sein Fahrzeug gegen 14.00 Uhr am Birkenweg und führte Arbeiten auf dem angrenzenden Feld aus. Gegen 15.00 Uhr nahm er Rauchgeruch wahr und stellte sein in Vollbrand stehendes Fahrzeug ...

