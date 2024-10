Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck und Ostholstein

Polizeidirektion Lübeck beteiligt sich an bundesweiter Aktion gegen Taschendiebstahl

Lübeck (ots)

In der vergangenen Woche beteiligte sich die Polizeidirektion Lübeck an der bundesweiten Aktion gegen Taschendiebstahl. Beamtinnen und Beamte unterschiedlicher Reviere und Stationen führten im Rahmen themenbezogener Polizeistreifen durch die Lübecker Innenstadt und an Info-Ständen auf verschiedensten Lübecker Wochenmärkten zahlreiche informative Gespräche mit interessierten Bürgern.

Am Lübecker Hauptbahnhof erfolgte die Aktion gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizei.

Im Bereich Ostholstein engagierten sich die Polizeireviere Bad Schwartau, Eutin, Neustadt, Heiligenhafen und die Polizeistation Stockelsdorf. Vor zahlreichen Lebensmittelmärkten wurden Präventionsstände aufgebaut. Schnell kam man mit den anwesenden Kundinnen und Kunden in Kontakt.

Beratende Gespräche mit Hinweisen auf potentielle Tatgelegenheiten für Taschendiebe und präventive Verhaltenstipps führten bei interessierten Besuchern zu dem einen oder anderen Aha-Effekt. Rasch wurde geschaut, ob die mitgeführten Wertsachen sicher verstaut sind, vielfach wurden die Ratschläge gleich vor Ort in die Tat umgesetzt und die in der hinteren Hosentasche getragene Geldbörse in die Innentasche der Jacke gesteckt bzw. die im Einkaufswagen abgelegte Handtasche sicherheitshalber wieder um die eigene Schulter gehängt. Einige Passanten berichteten schon selbst Opfer eines Taschendiebstahls geworden zu sein bzw. jemanden im Bekanntenkreis zu haben, dem dieses widerfahren ist.

Trotz leicht rückläufiger Zahlen sind Taschendiebstähle auch weiterhin keine Seltenheit. Im Jahr 2023 wurden in diesem Zusammenhang innerhalb der Polizeidirektion Lübeck 430 Anzeigen erstattet.

Insbesondere dichtes Gedränge und Ablenkung, z.B. durch das Suchen nach bestimmten Produkten in Lebensmittelmärkten, nutzen Taschendiebe, um an fremde Wertsachen zu gelangen. Bevorzugt werden Bargeld, Debit-Karten und Personaldokumente entwendet.

Bereits sehr einfache Verhaltensweisen können das Risiko verringern, Opfer eines Taschendiebstahls zu werden. Die Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck rät:

- Tragen Sie Geldbörse, Smartphone und andere Wertgegenstände eng am Körper, idealerweise in verschlossenen Innentaschen, nicht in Gesäßtaschen. - Nehmen Sie nur das Notwendigste an Bargeld und Wertsachen mit. - Halten Sie Ihre Handtasche stets geschlossen und mit der Öffnung nah am Körper. - Seien Sie in ungewöhnlichen Situationen und bei Ablenkungsmanövern misstrauisch. - Hängen Sie in Lebensmittelmärkten Ihre Tasche nicht an den Einkaufswagen oder die Gehhilfe. - Bleiben Sie stets wachsam und melden etwaige Verdachtsfälle umgehend beim Verkaufspersonal oder bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell