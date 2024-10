Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Beschendorf

Brand einer Scheune mit hohem Sachschaden

Lübeck (ots)

In der Ortschaft Beschendorf, südlich von Lensahn, geriet in der Nacht von Sonntag auf Montag (13.10./14.10.2024) eine Scheune in Brand. Das brandbetroffene Objekt samt Inhalt wurde durch das Feuer zerstört. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Klärung der Brandursache ist nun Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Gegen 01:00 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Feuer in der Dorfstraße in Beschendorf aus. Dort fanden die Einsatzkräfte eine Scheune vor, welche im Vollbrand stand.

Trotz des ausgedehnten Feuers, gelang es der Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Zusätzlich waren Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) mitangefordert, da im Einsatzverlauf das Dach der Scheune drohte unkontrolliert einzustürzen. Die Löscharbeiten dauerten letztlich bis in die Morgenstunden an.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befanden sich neben Brennholz und Werkzeug ein Pkw und zwei Kfz-Anhänger in dem Brandobjekt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Personen kamen in diesem Zusammenhang nicht zu Schaden.

Noch in der Nacht nahm die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache auf. Zu diesem Zweck wurde der Brandort beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei in Oldenburg hat die laufenden Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell