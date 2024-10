Lübeck (ots) - In der Ortschaft Beschendorf, südlich von Lensahn, geriet in der Nacht von Sonntag auf Montag (13.10./14.10.2024) eine Scheune in Brand. Das brandbetroffene Objekt samt Inhalt wurde durch das Feuer zerstört. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Klärung der Brandursache ist nun Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Gegen 01:00 Uhr rückten ...

