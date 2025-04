Polizei Paderborn

POL-PB: Hund durch Schneckenkorn vergiftet - Polizei sucht Zeugen

Kreis Paderborn

(mh) In Paderborn-Wewer ist Anfang April ein Hund vermutlich mit Schneckenkorn vergiftet worden und daran gestorben. In Kirchborchen hatte eine Hundebesitzerin die blauen Kügelchen Mitte März auf ihrem Grundstück entdeckt. Auch dabei handelt es sich um das für Kleintiere tödliche Gift. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstag, 08. April, meldete sich ein 37-jähriger Mann aus Wewer bei der Polizei. Er gab an, dass sein Hund, ein Ridgeback, bereits am 01. April plötzlich gekrampft habe und kurz darauf verstorben sei. In den Tagen danach habe er kleine blaue Kügelchen auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses am Melkweg festgestellt. Dort hielt sich der 37-Jährige regelmäßig mit dem Hund bei seiner Lebensgefährtin auf.

Bereits am 19. März hatte sich eine 39-jährige Hundebesitzerin aus Kirchborchen bei der Polizei gemeldet. Die Frau hatte ebenfalls blaue Kügelchen in ihrem umzäunten Garten und auf dem Gehweg an der Rosenstraße gefunden. Auch dabei handelte es sich um das giftige Schneckenkorn.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

