POL-PB: Brennender Kastenwagen - Ursache ist ein technischer Defekt

Paderborn (ots) - (cr) Ein unbekannter Täter brach in der Zeit von Mittwoch, 2. April, 08.30 Uhr, bis Mittwoch, 9. April, 20.10 Uhr, in eine Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Sturmiusstraße in Paderborn ein. Die Polizei sucht Zeugen. Der Einbrecher gelang durch Aufbrechen der Wohnungstür in die Wohnung, durchsuchte diese nach Wertgegenständen und flüchtete danach unbemerkt. Die 38 und 55 Jahre alten Bewohner des Objekts befanden sich in diesem ...

