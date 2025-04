POL-PB: Raub an der Busdorfmauer

Delbrück (ots) - (cr) Ein Unbekannter brach am frühen Sonntagmorgen, 13. April, in ein Fastfood-Restaurant an der Südstraße in Delbrück ein. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 01.45 Uhr und 08.15 Uhr gelang der Einbrecher durch ein Fenster in die Filiale und durchsuchte das Büro. Anschließend floh er in unbekannte Richtung. Ein Mitarbeiter stellte bei Schichtbeginn den Einbruch fest und alarmierte die Polizei. ...

