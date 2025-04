Polizei Bielefeld

POL-BI: 1321 Geschwindigkeitsverstöße auf Autobahnen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Büren / A44 - Der Verkehrsdienst der Autobahnpolizei Bielefeld im Rahmen der Aktionswoche "Operation Speed" innerhalb von fünf Tagen 1321 Geschwindigkeitsverstöße auf den ostwestfälischen Autobahnabschnitten festgestellt. Auf der A44 fuhren zwei Männer statt erlaubten 80 km/h in der Spitze 150 km/h und 162 km/h.

Bei Geschwindigkeitskontrollen im Zeitraum von Montag, 07.04.2025, bis Freitag, 11.04.2025, stellte der Verkehrsdienst der Autobahnpolizei zahlreiche Verstöße fest. Bei stationären und auch mobilen Geschwindigkeitsmessungen mit ProVida-Fahrzeugen wurden in dieser Zeit 1321 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Besonders auffällig war am Montag, 07.04.2025 ein 59-jähriger Fahrer eines Opel aus den Niederlanden. Gegen 14:10 Uhr wurde dieser von einem ProVida-Fahrzeug des Verkehrsdienstes auf der A 44 in Höhe der Anschlussstelle Büren in Fahrtrichtung Kassel mit 150 km/h gemessen, nachdem er zuvor mehrere geschwindigkeitsbeschränkende Schilder ignoriert hatte. In diesem Streckenabschnitt gilt aufgrund von Fahrbahnschäden eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Für das anstehende Ordnungswidrigkeitsverfahren musste der Fahrer vor Ort eine Sicherheitsleistung von 1230 Euro bezahlen.

Noch schneller war auf der entgegengesetzten Strecke am Freitag, 11.04.2025 ge-gen 10:20 Uhr ein 30-jähriger Mann aus Nordhausen (Thüringen). Der von ihm gefahrene VW wurde ebenfalls durch das ProVida-Fahrzeug mit 162 km/h gemessen und war somit mehr als doppelt so schnell unterwegs. Ihn erwartet bei vorsätzlicher Begehungsweise ein Bußgeld von 1400 Euro, ein Eintrag von 2 Punkten im Fahreignungsregister sowie ein Fahrverbot von 3 Monaten.

